Задержанный в Дагестане заявил, что хотел прославиться с помощью терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
- Задержанный рассказал, что его организация была создана с целью признания террористической, чтобы прославиться.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане подросток рассказал, что изначально хотел признания своей террористической организации, "чтобы прославиться", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
"Я управлял организацией как ее лидер и общался с участниками. (Организация, - ред.) была изначально создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться", - говорит задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.