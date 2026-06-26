Задержанный в Дагестане заявил, что хотел прославиться с помощью терроризма

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане подросток рассказал, что изначально хотел признания своей террористической организации, "чтобы прославиться", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

"Я управлял организацией как ее лидер и общался с участниками. (Организация, - ред.) была изначально создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться", - говорит задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.