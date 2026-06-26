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Задержанный в Дагестане заявил, что хотел прославиться с помощью терроризма - РИА Новости, 26.06.2026
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08:39 26.06.2026
Задержанный в Дагестане заявил, что хотел прославиться с помощью терроризма

ФСБ: задержанный в Дагестане подросток хотел прославиться с помощью терроризма

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
  • Задержанный рассказал, что его организация была создана с целью признания террористической, чтобы прославиться.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане подросток рассказал, что изначально хотел признания своей террористической организации, "чтобы прославиться", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее в пятницу ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
"Я управлял организацией как ее лидер и общался с участниками. (Организация, - ред.) была изначально создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться", - говорит задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.
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Республика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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