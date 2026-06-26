Задержанный подросток вел ресурсы с пропагандой террора

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный подросток, планировавший убийства школьников, вел ресурсы с пропагандой терроризма на аудиторию свыше 200 тысяч подписчиков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка 5 тысяч являлись активными участниками данных сообществ", - сказала Петренко.