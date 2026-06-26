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Задержанный подросток вел ресурсы с пропагандой террора - РИА Новости, 26.06.2026
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08:06 26.06.2026
Задержанный подросток вел ресурсы с пропагандой террора

Задержанный за подготовку убийств подросток вел ресурсы с пропагандой террора

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток, задержанный в Дагестане, администрировал ресурсы с пропагандой терроризма на аудиторию свыше 200 тысяч подписчиков.
  • По данным ЦОС ФСБ, он обучал несовершеннолетних в РФ тактике терактов и массовых убийств.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный подросток, планировавший убийства школьников, вел ресурсы с пропагандой терроризма на аудиторию свыше 200 тысяч подписчиков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Силовики в Дагестане задержали подростка, который является администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. По данным ЦОС ФСБ, он обучал несовершеннолетних в РФ тактике терактов, массовых убийств.
"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка 5 тысяч являлись активными участниками данных сообществ", - сказала Петренко.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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