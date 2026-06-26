СК изъял у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи изъяли у подростка архив переписок с сообщниками из РФ, США и стран Европы, а также фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи изъяли у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок с сообщниками из РФ, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи", - сказала Петренко
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