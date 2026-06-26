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СК изъял у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок - РИА Новости, 26.06.2026
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08:03 26.06.2026
СК изъял у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок

СК: у подростка из Дагестана изъяли архив переписки с сообщниками террористов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи изъяли у подростка архив переписок с сообщниками из РФ, США и стран Европы, а также фото и видео подготовки и исполнения террористических акций.
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи изъяли у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок с сообщниками из РФ, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики задержали в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций.
"У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи", - сказала Петренко
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