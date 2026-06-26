СК изъял у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователи изъяли у подростка, планировавшего убийства школьников, архив переписок с сообщниками из РФ, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи", - сказала Петренко