ФСБ задержала главу крупнейшего сетевого террористического сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержали 17-летнего администратора крупнейшего сетевого террористического сообщества.
- При поддержке украинских спецслужб он вербовал подростков и давал им инструкции по изготовлению СВУ для организации массовых убийств в школах.
- Злоумышленник занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах.
- Его сообщники действовали в городах США и стран Европы.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.
Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — отметили в ведомстве.
Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.
"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ", — уточнила Петренко.
Его арестовали и предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников. Операция по поимке преступника проходила при участии ФСБ, МВД и СК России.