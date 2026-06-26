ФСБ задержала главу крупнейшего сетевого террористического сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане задержали 17-летнего администратора крупнейшего сетевого террористического сообщества.

При поддержке украинских спецслужб он вербовал подростков и давал им инструкции по изготовлению СВУ для организации массовых убийств в школах.

Злоумышленник занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах.

Его сообщники действовали в городах США и стран Европы.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.

"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — отметили в ведомстве.

Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.

"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ", — уточнила Петренко.