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ФСБ задержала главу крупнейшего сетевого террористического сообщества - РИА Новости, 26.06.2026
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07:47 26.06.2026 (обновлено: 09:52 26.06.2026)
ФСБ задержала главу крупнейшего сетевого террористического сообщества

В Дагестане задержали главу крупнейшего сетевого террористического сообщества

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержали 17-летнего администратора крупнейшего сетевого террористического сообщества.
  • При поддержке украинских спецслужб он вербовал подростков и давал им инструкции по изготовлению СВУ для организации массовых убийств в школах.
  • Злоумышленник занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах.
  • Его сообщники действовали в городах США и стран Европы.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.
"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — отметили в ведомстве.
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Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.
"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ", — уточнила Петренко.
Его арестовали и предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников. Операция по поимке преступника проходила при участии ФСБ, МВД и СК России.
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