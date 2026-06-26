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На ЧМ-2026 обновили рекорд по забитым мячам на одном турнире - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
08:05 26.06.2026
На ЧМ-2026 обновили рекорд по забитым мячам на одном турнире

На ЧМ по футболу 2026 года установили рекорд по забитым голам и посещаемости

© REUTERS / Piroschka Van De WouwЭпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам, превысив показатель чемпионата мира 2022 года в Катаре (172 мяча).
  • На чемпионате мира 2026 года был побит рекорд по посещаемости: более 3,6 миллиона болельщиков посетили матчи на момент матча третьего тура группового этапа между сборными Германии и Эквадора.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде 2026 года обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре (172). По итогам игрового дня сборные уже суммарно забили на турнире 177 голов.
Также пресс-служба турнира сообщила, что на чемпионате мира 2026 года был побит рекорд по посещаемости. На момент матча третьего тура группового этапа между сборными Германии и Эквадора (1:2) матчи текущего турнира посетили более 3,6 миллиона болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3,5 млн зрителей.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
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