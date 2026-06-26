Нутрициолог рассказала, какие продукты необходимо есть летом

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чернику, листовую зелень и молодые овощи стоит включить в летний рацион для поддержания энергии, посоветовала нутрициолог, health-коуч Софья Королева.

По словам эксперта, энергия в организме - это комплексный процесс, и для ее поддержания важен сбалансированный подход: рацион должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в необходимом количестве.