Нутрициолог рассказала, какие продукты необходимо есть летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нутрициолог Королева посоветовала включить чернику, листовую зелень и молодые овощи в летний рацион для поддержания энергии.
- По словам эксперта, для поддержания энергии в организме важен сбалансированный подход: рацион должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в необходимом количестве.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чернику, листовую зелень и молодые овощи стоит включить в летний рацион для поддержания энергии, посоветовала нутрициолог, health-коуч Софья Королева.
"Черника - просто необходимый элемент питания в летний период. Я даже рекомендую ее замораживать на зиму. Она содержит большое количество микроэлементов, полезна для мозга, памяти, глаз и контроля сахара в крови. Мы не можем пройти мимо различной зелени: петрушка, кинза, укроп, рукола, мангольд. Многие салаты содержат в себе молодые овощи, то, что выращено сейчас: кабачки, огурцы, редис, томаты, перец", - рассказала Королева NEWS.ru.
По словам эксперта, энергия в организме - это комплексный процесс, и для ее поддержания важен сбалансированный подход: рацион должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в необходимом количестве.
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