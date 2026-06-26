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Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме - РИА Новости, 26.06.2026
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23:26 26.06.2026
Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме

Буркина-Фасо обвинила Францию в неуважении суверенитета и подрывной деятельности

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении суверенитета, колониальной политике и подрывной деятельности против интересов страны.
  • В ответ на попытки Франции доминировать, власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения с 26 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении своего суверенитета, колониальной политике, а также в подрывной деятельности против интересов этой африканской страны.
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"Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов", - говорится в заявлении официального представителя правительства этой страны.
Как сообщается, в ответ на попытки Парижа "доминировать и подчинить страну своей воле", власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения в Францией с 26 июня.
При этом подчеркивается, что это решение не ставит под сомнение гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Франции и Буркина-Фасо.
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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