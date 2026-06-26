Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении суверенитета, колониальной политике и подрывной деятельности против интересов страны.
- В ответ на попытки Франции доминировать, власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения с 26 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неуважении своего суверенитета, колониальной политике, а также в подрывной деятельности против интересов этой африканской страны.
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"Это выражается, в частности, в непрекращающихся действиях нынешнего французского режима, направленных против интересов страны, в открыто демонстрируемых неоколониальных устремлениях, поддержке подрывной деятельности и террористов", - говорится в заявлении официального представителя правительства этой страны.
Как сообщается, в ответ на попытки Парижа "доминировать и подчинить страну своей воле", власти Буркина-Фасо приняли решение разорвать дипломатические отношения в Францией с 26 июня.
При этом подчеркивается, что это решение не ставит под сомнение гуманитарные, культурные и социальные связи между народами Франции и Буркина-Фасо.