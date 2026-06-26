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Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией, пишет Reuters - РИА Новости, 26.06.2026
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21:34 26.06.2026
Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией, пишет Reuters

Reuters: Буркина-Фасо разрывает связи с Францией несоблюдения принципов уважения

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией.
  • Причина разрыва отношений — предполагаемое несоблюдение Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией из-за несоблюдения Парижем принципов уважения и невмешательства, передает агентство Рейтер с ссылкой на заявление министра коммуникаций страны Гилберта Уэдраого.
"Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией из-за предполагаемого несоблюдения ею принципов взаимного уважения и невмешательства", - пишет агентство.
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