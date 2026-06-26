Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией.
- Причина разрыва отношений — предполагаемое несоблюдение Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией из-за несоблюдения Парижем принципов уважения и невмешательства, передает агентство Рейтер с ссылкой на заявление министра коммуникаций страны Гилберта Уэдраого.
"Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией из-за предполагаемого несоблюдения ею принципов взаимного уважения и невмешательства", - пишет агентство.