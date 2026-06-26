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Экс-советник Трампа признал вину в незаконном хранении секретных данных - РИА Новости, 26.06.2026
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20:00 26.06.2026
Экс-советник Трампа признал вину в незаконном хранении секретных данных

Экс-советник Трампа Болтон признал вину в незаконном хранении секретных данных

© AP Photo / Andrew HarnikДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Джон Болтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Болтон признал себя виновным в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности.
  • Болтону вменялось в вину хранение дневниковых записей за год работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа.
ВАШИНГТОН, 26 июня – РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных, сообщает телеканал NBC News.
"Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности и связанной с его работой во время первой администрации Трампа", - пишет телеканал.
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Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.
Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, где резко раскритиковал Трампа. Администрация США подала иск, но не смогла остановить выход книги. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.
В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему были предъявлены обвинения.
Как сообщает телеканал NBC News, вынесение приговора Болтону назначено на 28 октября. Признание вины по этой статье предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.
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