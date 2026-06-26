Экс-советник Трампа признал вину в незаконном хранении секретных данных

Краткий пересказ от РИА ИИ Джон Болтон признал себя виновным в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности.

Болтону вменялось в вину хранение дневниковых записей за год работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа.

ВАШИНГТОН, 26 июня – РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных, сообщает телеканал Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных, сообщает телеканал NBC News

"Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в незаконном хранении информации, касающейся национальной безопасности и связанной с его работой во время первой администрации Трампа ", - пишет телеканал.

Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.

Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, где резко раскритиковал Трампа. Администрация США подала иск, но не смогла остановить выход книги. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.

В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему были предъявлены обвинения.