"Билайн" выступил партнером чемпионата по компьютерному многоборью

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. "Билайн" стал технологическим партнером финала XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Союзом пенсионеров России, сообщает пресс-служба оператора.

Ключевое отличие чемпионата этого года — выделение отдельного соревновательного трека по кибербезопасности, встроенного в логику многоборья.

Формат предполагает комплексную оценку цифровых навыков в нескольких прикладных дисциплинах: работа на стационарном персональном компьютере и смартфоне, использование облачных сервисов, поиск информации и решение ситуационных задач. Такой подход позволяет не просто обучать, а выявлять и мотивировать наиболее продвинутых пользователей, отмечают в пресс-службе оператора.

В этом году в чемпионате в отборочных этапах принимали участие 1,522 тысячи муниципальных образования. Помериться силами в киберспорте решились более 12 тысяч пенсионеров из разных регионов страны: от Калининграда до Камчатки.

"Компьютерное многоборье — это не социальная акция, а полноценный спортивный формат, доказывающий: старшее поколение способно осваивать цифровую среду на высоком уровне. Наша задача — добавить в эту соревновательную модель трек кибербезопасности, чтобы уверенность пользователей подкреплялась реальными навыками защиты. Люди старшего возраста активно используют цифровые сервисы, и мы считаем своей инвестицией в благополучие их безопасность", — сказала руководитель по устойчивому развитию "Билайна" Евгения Чистова, ее слова приводит пресс-служба.

Компания не просто поддержала мероприятие призами, на протяжении подготовки к мероприятию инвестировала собственные экспертные ресурсы в содержательную часть чемпионата: разработан специализированный блок конкурсных заданий по кибербезопасности для финала; подготовлены обучающие материалы для региональных этапов; на регулярной основе создавался просветительский контент для социальных сетей Союза пенсионеров России.

Направление кибербезопасности выделено в самостоятельный блок соревнований – это стратегический приоритет компании. Участники будут демонстрировать не теоретические знания, а конкретные навыки: распознавание фишинговых ссылок, идентификацию признаков телефонного мошенничества и алгоритмы защиты персональных данных.

"Компьютерное многоборье — это возможность для людей старшего поколения почувствовать себя уверенно в цифровом мире. Мы благодарны “Билайну” за подготовку блока по кибербезопасности. Когда крупная технологическая компания делится экспертизой — это настоящее партнерство ради общей цели", — отметила исполнительный директор общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Ольга Маркова.

Участие в чемпионате — часть системной работы "Билайна" по повышению цифровой грамотности всех возрастных групп. За 2025 год благодаря амбассадорской программе компании обучено более 5 тысяч человек по всей стране. Весной "Билайн" и Союз пенсионеров России заключили соглашение о взаимодействии в просветительской сфере и провели серию совместных обучающих мероприятий в регионах.