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ЕС собирается прекратить принимать военнообязанных с Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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11:02 26.06.2026 (обновлено: 14:00 26.06.2026)
ЕС собирается прекратить принимать военнообязанных с Украины

Еврокомиссар Брюннер: ЕС хочет изменить механизм приема беженцев с Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия предложила продлить механизм приема украинских беженцев в ЕС до марта 2028 года.
  • Из механизма предлагается исключить военнообязанных украинцев призывного возраста.
БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных, сообщил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер.
"Мы предложили точечную меру по исключению из предоставления гражданской защиты тех, кто по законодательству Украины подлежит военной службе", — сказал он журналистам.
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Сам прием беженцев с Украины продлят еще на год, до марта 2028 года, добавил Брюннер. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не будут — нововведение коснется только вновь прибывающих.
Еврокомиссар отметил, что просьба об изменении условий исходила от Киева. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной.
Кроме того, Евросоюз планирует активнее работать над добровольным возвращением украинцев на родину, заключил Брюннер.
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Сейчас они пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение. Всего в странах Европы зарегистрировались около 4,4 миллиона украинских граждан.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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