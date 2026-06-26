Рейтинг@Mail.ru
На подступах к Севастополю ночью сбили почти 70 беспилотников - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 26.06.2026 (обновлено: 10:22 26.06.2026)
На подступах к Севастополю ночью сбили почти 70 беспилотников

За ночь были сбиты почти 70 беспилотников, летевших на Севастополь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 70 беспилотников было сбито на подступах к Севастополю минувшей ночью.
  • Из-за воздушной тревоги специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы, поэтому завершить восстановление подачи электроэнергии в городе пока не удалось.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Почти 70 беспилотников сбито на подступах к Севастополю минувшей ночью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Прошедшая ночь была крайне напряженной. Практически все время действовал режим воздушной тревоги, из-за чего наши специалисты по правилам безопасности были вынуждены прерывать ремонтные работы. Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА", - написал Развозжаев в своем канале на платформе "Макс".
В связи с этим, по его словам, завершить полностью восстановление подачи электроэнергии в городе, нарушенное ранее из-за атак ВСУ, пока не удалось, работы продолжаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала