На подступах к Севастополю ночью сбили почти 70 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 70 беспилотников было сбито на подступах к Севастополю минувшей ночью.
- Из-за воздушной тревоги специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы, поэтому завершить восстановление подачи электроэнергии в городе пока не удалось.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Почти 70 беспилотников сбито на подступах к Севастополю минувшей ночью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Прошедшая ночь была крайне напряженной. Практически все время действовал режим воздушной тревоги, из-за чего наши специалисты по правилам безопасности были вынуждены прерывать ремонтные работы. Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА", - написал Развозжаев в своем канале на платформе "Макс".
В связи с этим, по его словам, завершить полностью восстановление подачи электроэнергии в городе, нарушенное ранее из-за атак ВСУ, пока не удалось, работы продолжаются.
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