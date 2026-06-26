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Новак и Собянин обсудили ситуацию с топливом в Москве - РИА Новости, 26.06.2026
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20:11 26.06.2026 (обновлено: 21:34 26.06.2026)
Новак и Собянин обсудили ситуацию с топливом в Москве

Собянин и Новак обсудили ситуацию на топливном рынке Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным, обсудив обеспечение столицы топливом.
  • На встрече особое внимание было уделено координации действий различных органов власти и участников топливного рынка.
  • Также были рассмотрены механизмы мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики для своевременного реагирования на изменения ситуации.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили обеспечение столицы топливом, сообщило правительство России.
"Основной темой беседы стало обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
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Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка.
Также стороны рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации и нивелировать "риски возникновения локальных дисбалансов", говорится в сообщении.
Встречу по схожим темам Новак провел ранее в четверг также с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
В пятницу Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам.
Предыдущее совещание по ситуации на топливном рынке прошло в среду. На нем вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Отраслевым компаниям и регионам поручили регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами, чтобы была возможность детально оценить ситуацию и принять необходимые решения.
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