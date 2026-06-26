Новак и Собянин обсудили ситуацию с топливом в Москве

Также стороны рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики, чтобы своевременно реагировать на изменения ситуации и нивелировать "риски возникновения локальных дисбалансов", говорится в сообщении.

В пятницу Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам.

Предыдущее совещание по ситуации на топливном рынке прошло в среду. На нем вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Отраслевым компаниям и регионам поручили регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами, чтобы была возможность детально оценить ситуацию и принять необходимые решения.