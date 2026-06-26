Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов заявил, что деятельность Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России.
- Он назвал Иванова талантливым государственным деятелем и военачальником, настоящимо профессионалом.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вся деятельность бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Иванова.
«
"В телеграмме соболезнования говорится, что вся деятельность Сергея Иванова, талантливого государственного деятеля и военачальника, настоящего профессионала, была направлена на развитие и укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ на платформе "Макс".
Белоусов подчеркнул, что Иванов прошел многие ступени государственной службы. Министр обороны РФ назвал его опытным государственным, политическим и военным деятелем, талантливым руководителем, настоящим профессионалом своего дела.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09