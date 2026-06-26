Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вся деятельность бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​.