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Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:50 26.06.2026 (обновлено: 17:06 26.06.2026)
Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Белоусов: деятельность Иванова была направлена на развитие обороноспособности РФ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов заявил, что деятельность Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России.
  • Он назвал Иванова талантливым государственным деятелем и военачальником, настоящимо профессионалом.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вся деятельность бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова была направлена на развитие и укрепление обороноспособности России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Иванова.
«
"В телеграмме соболезнования говорится, что вся деятельность Сергея Иванова, талантливого государственного деятеля и военачальника, настоящего профессионала, была направлена на развитие и укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ на платформе "Макс".
Белоусов подчеркнул, что Иванов прошел многие ступени государственной службы. Министр обороны РФ назвал его опытным государственным, политическим и военным деятелем, талантливым руководителем, настоящим профессионалом своего дела.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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