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Белоусов призвал бороться с нацистской идеологией - РИА Новости, 26.06.2026
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14:57 26.06.2026
Белоусов призвал бороться с нацистской идеологией

Белоусов: надо бороться с нацистской идеологией, чтобы не повторилась катастрофа

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов подчеркнул необходимость борьбы с нацистской идеологией и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны.
  • Он отметил, что спустя 80 лет после разгрома гитлеровской Германии в некоторых странах стирается память об ужасах войны.
  • Глава Минобороны также пожелал участникам IV Международного антифашистского конгресса в Минске эффективных решений для достижения мира.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Необходимо бороться с нацистской идеологией и не допускать попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение глобальной катастрофы, говорится в приветствии министра обороны России Андрея Белоусова к IV Международному антифашистскому конгрессу в Минске.
В своем приветствии Белоусов отметил, что спустя 80 лет после разгрома Красной армией гитлеровской Германии и ее союзников в некоторых странах стирается память об ужасах расизма и ксенофобии, разрушенных городах, миллионах погибших, в том числе детей. Его слова зачитал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
«
"Наш долг - противодействовать нацистской идеологии, пресечь попытки фальсификации событий Второй мировой войны, предотвратить новую глобальную катастрофу", - привел Горемыкин слова Белоусова.
Глава Минобороны пожелал участникам конгресса содержательных дискуссий и эффективных решений, которые послужат достижению мира на земле.
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