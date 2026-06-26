Белоусов призвал бороться с нацистской идеологией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов подчеркнул необходимость борьбы с нацистской идеологией и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны.
- Он отметил, что спустя 80 лет после разгрома гитлеровской Германии в некоторых странах стирается память об ужасах войны.
- Глава Минобороны также пожелал участникам IV Международного антифашистского конгресса в Минске эффективных решений для достижения мира.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Необходимо бороться с нацистской идеологией и не допускать попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение глобальной катастрофы, говорится в приветствии министра обороны России Андрея Белоусова к IV Международному антифашистскому конгрессу в Минске.
В своем приветствии Белоусов отметил, что спустя 80 лет после разгрома Красной армией гитлеровской Германии и ее союзников в некоторых странах стирается память об ужасах расизма и ксенофобии, разрушенных городах, миллионах погибших, в том числе детей. Его слова зачитал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
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"Наш долг - противодействовать нацистской идеологии, пресечь попытки фальсификации событий Второй мировой войны, предотвратить новую глобальную катастрофу", - привел Горемыкин слова Белоусова.
Глава Минобороны пожелал участникам конгресса содержательных дискуссий и эффективных решений, которые послужат достижению мира на земле.