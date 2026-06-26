Белоусов призвал бороться с нацистской идеологией

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Необходимо бороться с нацистской идеологией и не допускать попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны, чтобы предотвратить повторение глобальной катастрофы, говорится в приветствии министра обороны России Андрея Белоусова к IV Международному антифашистскому конгрессу в Минске.