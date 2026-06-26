Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики.
- Путин заявил, что XIII Форум регионов России и Белоруссии традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики.
"Рад приветствовать участников и организаторов XIII Форума регионов России и Белоруссии, который традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля и знаменующего годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков. От души поздравляю всех белорусских друзей с этим государственным праздником", - заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.
Он подчеркнул, что в России всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны народы России и Белоруссии плечом к плечу, ценой огромных жертв, отстояли свободу и независимость, принесли мир и Европе, и всему человечеству.