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Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики - РИА Новости, 26.06.2026
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12:51 26.06.2026 (обновлено: 13:48 26.06.2026)

Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики.
  • Путин заявил, что XIII Форум регионов России и Белоруссии традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики.
"Рад приветствовать участников и организаторов XIII Форума регионов России и Белоруссии, который традиционно проходит в канун Дня независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля и знаменующего годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков. От души поздравляю всех белорусских друзей с этим государственным праздником", - заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.
Он подчеркнул, что в России всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны народы России и Белоруссии плечом к плечу, ценой огромных жертв, отстояли свободу и независимость, принесли мир и Европе, и всему человечеству.
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