В Белоруссии назвали сотрудничество с регионами главным в отношениях с РФ

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Региональное сотрудничество является главным звеном в отношениях Белоруссии и России, заявила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.

"Региональное сотрудничество – это, пожалуй, главное звено в наших взаимоотношениях", - сказала Кочанова в пятницу в Минске во время встречи председателей верхних палат парламентов Белоруссии и России с руководителями органов власти двух стран.

Она подчеркнула, что устойчивая экономика позволяет странам сохранять суверенитет и независимость, что так важно в нынешних условиях, поэтому Форум регионов двух стран, который проходит в эти дни в Минске и Минской области, посвящен экономической теме. "Я считаю, что именно эффективное сотрудничество регионов во многом определяет нашу динамику развития в экономической сфере. Иногда быстрее решаются вопросы открытия совместных производств, технологий, когда вы работаете по горизонтали - когда работает губернатор с губернатором, руководитель законодательного собрания с нашим председателем областного совета депутатов, предприятие с предприятием", - сказала Кочанова.

Она заметила, что "всему этому, конечно, способствует и та обширная договорно-правовая база, которая действует между странами: это 89 межправительственных соглашений с 80 регионами Российской Федерации и 450 договоров между белорусскими и российскими регионами". По информации Кочановой, в прошлом году республику посетили 43 делегации под руководством губернаторов и еще более 70 делегаций разного уровня. Состоялось 99 визитов белорусских делегаций в Россию.

Она подчеркнула, что высокая динамика встреч наблюдается и на уровне бизнеса двух стран. В 2025 году состоялось 56 визитов деловых кругов российских регионов в Белоруссию в составе официальных делегаций, деловые круги республики осуществили 109 визитов в российские регионы.