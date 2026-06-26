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В Белоруссии назвали сотрудничество с регионами главным в отношениях с РФ - РИА Новости, 26.06.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:08 26.06.2026 (обновлено: 11:09 26.06.2026)
В Белоруссии назвали сотрудничество с регионами главным в отношениях с РФ

Депутаты Белоруссии назвали сотрудничество с регионами главным в отношениях с РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Региональное сотрудничество является главным звеном в отношениях Белоруссии и России, заявила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
"Региональное сотрудничество – это, пожалуй, главное звено в наших взаимоотношениях", - сказала Кочанова в пятницу в Минске во время встречи председателей верхних палат парламентов Белоруссии и России с руководителями органов власти двух стран.
Она подчеркнула, что устойчивая экономика позволяет странам сохранять суверенитет и независимость, что так важно в нынешних условиях, поэтому Форум регионов двух стран, который проходит в эти дни в Минске и Минской области, посвящен экономической теме. "Я считаю, что именно эффективное сотрудничество регионов во многом определяет нашу динамику развития в экономической сфере. Иногда быстрее решаются вопросы открытия совместных производств, технологий, когда вы работаете по горизонтали - когда работает губернатор с губернатором, руководитель законодательного собрания с нашим председателем областного совета депутатов, предприятие с предприятием", - сказала Кочанова.
Она заметила, что "всему этому, конечно, способствует и та обширная договорно-правовая база, которая действует между странами: это 89 межправительственных соглашений с 80 регионами Российской Федерации и 450 договоров между белорусскими и российскими регионами". По информации Кочановой, в прошлом году республику посетили 43 делегации под руководством губернаторов и еще более 70 делегаций разного уровня. Состоялось 99 визитов белорусских делегаций в Россию.
Она подчеркнула, что высокая динамика встреч наблюдается и на уровне бизнеса двух стран. В 2025 году состоялось 56 визитов деловых кругов российских регионов в Белоруссию в составе официальных делегаций, деловые круги республики осуществили 109 визитов в российские регионы.
"За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос почти в два раза. Более чем в два раза увеличился оборот и в сфере услуг. При этом важно подчеркнуть, что мы не ограничиваемся только взаимной торговлей", - подчеркнула Кочанова. Она заявила, что есть много успешных совместных инвестиционных проектов. "Мы искренне рады тому, что появляются, создаются новые предприятия, производства", - добавила спикер верхней палаты парламента.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскНаталья Кочанова
 
 
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