Депутат рассказал о едином списке экстремистов России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единый список экстремистов в распоряжении силовиков России и Белоруссии уже действует и расширяется.
- Обмен данными между странами ведется по решению властей и в плановом порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Единый список экстремистов в распоряжении силовиков России и Белоруссии уже действует и расширяется, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.
"Силовики (Белоруссии - ред.) в лице министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности, генеральной прокуратуры проводят эту работу - мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Обмен данными в рамках этого механизма ведется по решению властей стран и в плановом порядке, подчеркнул председатель комиссии.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.