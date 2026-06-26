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Депутат рассказал о едином списке экстремистов России и Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2026
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07:49 26.06.2026 (обновлено: 07:59 26.06.2026)
Депутат рассказал о едином списке экстремистов России и Белоруссии

Лепешко: Единый список экстремистов России и Белоруссии уже действует

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единый список экстремистов в распоряжении силовиков России и Белоруссии уже действует и расширяется.
  • Обмен данными между странами ведется по решению властей и в плановом порядке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Единый список экстремистов в распоряжении силовиков России и Белоруссии уже действует и расширяется, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.
"Силовики (Белоруссии - ред.) в лице министерства внутренних дел, комитета государственной безопасности, генеральной прокуратуры проводят эту работу - мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Обмен данными в рамках этого механизма ведется по решению властей стран и в плановом порядке, подчеркнул председатель комиссии.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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