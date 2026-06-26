Депутат рассказал о едином списке экстремистов России и Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Единый список экстремистов в распоряжении силовиков России и Белоруссии уже действует и расширяется, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.