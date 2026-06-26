Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили, что втягивание страны в конфликт невыгодно Киеву - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 26.06.2026
В Белоруссии заявили, что втягивание страны в конфликт невыгодно Киеву

Лепешко: втягивание Белоруссии в конфликт грозит Киеву растягиванием фронта

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, так как это расширило бы фронт для ВСУ более чем на тысячу километров.
  • Председатель постоянной комиссии по национальной безопасности парламента Белоруссии Геннадий Лепешко высказал это мнение на полях Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, учитывая протяженность потенциального нового фронта для ВСУ, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.
"Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Депутат объяснил, что для Украины это означало бы расширение фронта на всю протяженность границы с Белоруссией - более чем на тысячу километров.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил Васильев
24 июня, 11:45
 
В миреБелоруссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала