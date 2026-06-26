В Белоруссии заявили, что втягивание страны в конфликт невыгодно Киеву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, учитывая протяженность потенциального нового фронта для ВСУ, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.