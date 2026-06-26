Бастрыкин не разрешает женщинам с детьми служить в зоне СВО

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"У нас много женщин хочет служить на новых территориях. У меня такой порядок: она должна написать рапорт на мое имя, рассказать о семейном положении и если она имеет детей, я отклоняю и не разрешаю ей там служить", - сказал Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.