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Бастрыкин рассказал о защите детей от вербовщиков - РИА Новости, 26.06.2026
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13:56 26.06.2026
Бастрыкин рассказал о защите детей от вербовщиков

Бастрыкин: главная линия обороны детей от вербовщиков начинается в семье и школе

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что главная линия обороны от вербовщиков проходит через сердца и умы детей и начинается она в семье и школе.
  • Он также подчеркнул важность объяснения детям и подросткам последствий получения "легких денег" и отметил, что большинство диверсий совершается ими за плату.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Главная линия обороны от вербовщиков проходит через сердца и умы детей, и начинается она в семье и школе, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Необходимо понимать, что главная линия обороны проходит через сердца и умы, и начинается она в семье и школе", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
Он добавил, что крайне важно объяснять детям и подросткам цену "легких денег". По словам Бастрыкина, большинство диверсий совершается ими за плату.
"Подросток должен понимать, что обещанные 10, 30, 50 тысяч рублей - это цена сломанной жизни. Сроки за терроризм и госизмену исчисляются десятилетиями", - добавил Бастрыкин.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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