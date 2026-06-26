Бастрыкин рассказал о защите детей от вербовщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что главная линия обороны от вербовщиков проходит через сердца и умы детей и начинается она в семье и школе.

Он также подчеркнул важность объяснения детям и подросткам последствий получения "легких денег" и отметил, что большинство диверсий совершается ими за плату.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Главная линия обороны от вербовщиков проходит через сердца и умы детей, и начинается она в семье и школе, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Необходимо понимать, что главная линия обороны проходит через сердца и умы, и начинается она в семье и школе", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.

Он добавил, что крайне важно объяснять детям и подросткам цену "легких денег". По словам Бастрыкина, большинство диверсий совершается ими за плату.

"Подросток должен понимать, что обещанные 10, 30, 50 тысяч рублей - это цена сломанной жизни. Сроки за терроризм и госизмену исчисляются десятилетиями", - добавил Бастрыкин.