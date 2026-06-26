Бастрыкин призвал усилить контроль за ЧОП в образовательных организациях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо усилить государственный контроль за работой ЧОП, которые работают в образовательных организациях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

"В числе первоочередных мер, мы полагаем, необходимо усиление государственного контроля за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций", - сказал он.