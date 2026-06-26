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Бастрыкин призвал усилить контроль за ЧОП в образовательных организациях - РИА Новости, 26.06.2026
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13:12 26.06.2026
Бастрыкин призвал усилить контроль за ЧОП в образовательных организациях

Бастрыкин призвал усилить контроль за работой ЧОП в образовательных учреждениях

© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : СК РФ
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости усилить государственный контроль за работой ЧОП, которые работают в образовательных организациях.
  • Заявление было сделано на Международном молодежном юридическом форуме в рамках XIV Петербургского международного юридического форума, который проходит с 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо усилить государственный контроль за работой ЧОП, которые работают в образовательных организациях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"В числе первоочередных мер, мы полагаем, необходимо усиление государственного контроля за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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