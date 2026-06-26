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СК в 2026 году возбудил 8 уголовных дел из-за нападений на школы - РИА Новости, 26.06.2026
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13:02 26.06.2026
СК в 2026 году возбудил 8 уголовных дел из-за нападений на школы

Бастрыкин: СК в 2026 году возбудил 8 уголовных дел из-за нападений на школы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК возбудил 8 уголовных дел по фактам нападений на школы в 2026 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ возбудил 8 уголовных дел по фактам нападений на школы в 2026 году, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"В текущем году следственными органами Следственного комитета уже возбуждено восемь уголовных дел по совершенным фактам нападений на школы", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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