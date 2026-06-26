СК в 2026 году возбудил 8 уголовных дел из-за нападений на школы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК возбудил 8 уголовных дел по фактам нападений на школы в 2026 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ возбудил 8 уголовных дел по фактам нападений на школы в 2026 году, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"В текущем году следственными органами Следственного комитета уже возбуждено восемь уголовных дел по совершенным фактам нападений на школы", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
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