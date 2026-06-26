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Запад пытается превратить детей в орудия преступлений, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 26.06.2026
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12:31 26.06.2026 (обновлено: 15:23 26.06.2026)
Запад пытается превратить детей в орудия преступлений, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: западные спецслужбы пытаются превратить детей в орудия преступлений

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о вовлечении российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима.
  • Бастрыкин заявил, что работа западных и киевских спецслужб направлена на разрушение российского общества изнутри.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия столкнулась с новым и крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Сегодня мы сталкиваемся с новым крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
Он добавил, что системная работа западных и киевских спецслужб направлена на разрушение российского общества изнутри и на превращение детей в "слепые" орудия преступлений.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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