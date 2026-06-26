Запад пытается превратить детей в орудия преступлений, заявил Бастрыкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о вовлечении российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима.
- Бастрыкин заявил, что работа западных и киевских спецслужб направлена на разрушение российского общества изнутри.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия столкнулась с новым и крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Сегодня мы сталкиваемся с новым крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима", - сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
Он добавил, что системная работа западных и киевских спецслужб направлена на разрушение российского общества изнутри и на превращение детей в "слепые" орудия преступлений.
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