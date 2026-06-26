Бастрыкин обратил внимание на замалчивание случаев травли школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о том, что в школах замалчивают факты травли среди учащихся.
- По его словам, администрация учебных заведений также не принимает мер к выявлению детей, которые привлекаются к ответственности за экстремизм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Администрация учебных заведений нередко замалчивает факты травли среди учащихся и не принимает мер к выявлению детей, увлекающихся экстремистской пропагандой, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"Администрация учебных заведений также нередко замалчивает факты травли учащихся, не принимает меры к выявлению детей, которые привлекаются к ответственности за экстремизм", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.