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Бастрыкин обратил внимание на замалчивание случаев травли школьников - РИА Новости, 26.06.2026
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12:26 26.06.2026 (обновлено: 13:17 26.06.2026)
Бастрыкин обратил внимание на замалчивание случаев травли школьников

Бастрыкин: администрация школ нередко замалчивает факты травли учащихся

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о том, что в школах замалчивают факты травли среди учащихся.
  • По его словам, администрация учебных заведений также не принимает мер к выявлению детей, которые привлекаются к ответственности за экстремизм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Администрация учебных заведений нередко замалчивает факты травли среди учащихся и не принимает мер к выявлению детей, увлекающихся экстремистской пропагандой, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"Администрация учебных заведений также нередко замалчивает факты травли учащихся, не принимает меры к выявлению детей, которые привлекаются к ответственности за экстремизм", - сказал он.
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