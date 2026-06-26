Баскетболисты сборной России проиграли Турции в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Турции в товарищеском матче со счетом 86:78.
- Следующий товарищеский матч российской сборной под руководством Зорана Лукича состоится 28 июня против сборной Венгрии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Турции в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в пятницу в Белеке, завершилась победой турецкой команды со счетом 86:78 (26:15, 28:15, 15:27, 17:21).
В следующем товарищеском матче команда России под руководством главного тренера Зорана Лукича 28 июня также сыграет со сборной Венгрии.
FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций
23 апреля, 18:51