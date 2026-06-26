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Баскетболисты сборной России проиграли Турции в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Баскетбол
 
18:36 26.06.2026
Баскетболисты сборной России проиграли Турции в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России проиграли Турции в товарищеском матче

© Фото : Пресс-служба РФББаскетболисты сборной России
Баскетболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба РФБ
Баскетболисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Турции в товарищеском матче со счетом 86:78.
  • Следующий товарищеский матч российской сборной под руководством Зорана Лукича состоится 28 июня против сборной Венгрии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу проиграла национальной команде Турции в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в пятницу в Белеке, завершилась победой турецкой команды со счетом 86:78 (26:15, 28:15, 15:27, 17:21).
В следующем товарищеском матче команда России под руководством главного тренера Зорана Лукича 28 июня также сыграет со сборной Венгрии.
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