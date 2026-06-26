Ежедневная аудитория онлайн-банка ВТБ выросла на 11,5%

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ежедневная аудитория ВТБ Онлайн (0+) выросла с начала года на 11,5%, клиенты стали чаще заходить в обновленное приложение и онлайн-банк благодаря внедрению новых сервисов и продуктов, сообщает банк.

Ежемесячная аудитория онлайн-банка сегодня превышает 27 миллионов человек.

"Клиенты все чаще обращаются к онлайн-банку для решения ежедневных финансовых и нефинансовых задач", - отмечается в сообщении.