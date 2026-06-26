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Ежедневная аудитория онлайн-банка ВТБ выросла на 11,5% - РИА Новости, 26.06.2026
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16:47 26.06.2026
Ежедневная аудитория онлайн-банка ВТБ выросла на 11,5%

Клиенты ВТБ стали активнее пользоваться обновленным онлайн-банком с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ежедневная аудитория ВТБ Онлайн (0+) выросла с начала года на 11,5%, клиенты стали чаще заходить в обновленное приложение и онлайн-банк благодаря внедрению новых сервисов и продуктов, сообщает банк.
Ежемесячная аудитория онлайн-банка сегодня превышает 27 миллионов человек.
"Клиенты все чаще обращаются к онлайн-банку для решения ежедневных финансовых и нефинансовых задач", - отмечается в сообщении.
В целом число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 1 миллион - до 31,2 миллиона человек.
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