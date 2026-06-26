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Российских тяжелоатлетов вернули на турниры с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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17:59 26.06.2026 (обновлено: 18:17 26.06.2026)
Российских тяжелоатлетов вернули на турниры с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян с флагом и гимном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком IWF принял решение о допуске российских и белорусских тяжелоатлетов всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Ранее IWF допустила россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет были допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
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"Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Сегодняшнее решение распространяет этот порядок допуска на все возрастные категории, позволяя спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию", - говорится в сообщении.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
За последнее время российских взрослых спортсменов допустили к соревнованиям с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF), Международная федерация фехтования (FIE), Объединенный мир борьбы (UWW).
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