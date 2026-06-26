Российские артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
- Разведчики выявили ротацию и перемещение личного состава противника, передали координаты артиллеристам, которые уничтожили цели с помощью орудий Д-20 и Д-30.
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили ротацию личного состава противника и проследили за его перемещением.
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"Разведчики передали координаты артиллеристам, которые прямым попаданием из 152-мм орудия Д-20 уничтожили цель вместе с живой силой противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведчики выявили еще один пункт временной дислокации, где, по данным разведки, находилось до трех военнослужащих ВСУ.
"Координаты цели были переданы расчету орудия Д-30. Прямым попаданием из 122-мм орудия дом, где укрывался противник, был уничтожен", - добавили в Минобороны России.
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