Российские артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили ротацию личного состава противника и проследили за его перемещением.