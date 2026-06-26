Экономике Армении предрекли крах из-за потери российского рынка

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"Если не дай Бог это (проблемы с поставками в РФ агропродукции - ред.) затянется, мы станем свидетелями краха экономики... Мы увидим, как рушится сельское хозяйство. За этим последует индустрия сельхозпереработки, затем взаимосвязанные компании-поставщики. Цепной реакцией это окажет влияние на всю экономику", - заявил Саркисян журналистам.