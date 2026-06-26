Экономике Армении предрекли крах из-за потери российского рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономист Наири Саркисян считает, что потеря армянскими аграриями российского рынка может привести к краху экономики Армении.
- Последствиями могут стать рост безработицы, снижение заработной платы и социальное сопротивление.
ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Долговременная потеря армянскими аграриями российского рынка приведет к краху экономики Армении, считает экономист Наири Саркисян.
«
"Если не дай Бог это (проблемы с поставками в РФ агропродукции - ред.) затянется, мы станем свидетелями краха экономики... Мы увидим, как рушится сельское хозяйство. За этим последует индустрия сельхозпереработки, затем взаимосвязанные компании-поставщики. Цепной реакцией это окажет влияние на всю экономику", - заявил Саркисян журналистам.
По его словам, следствием этого станут рост безработицы, массовое снижение заработной платы или ее полная невыплата. "К чему это приведет? К крупному социальному сопротивлению", - заявил эксперт.
Ранее Россельхознадзор заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию.
Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.