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Экономике Армении предрекли крах из-за потери российского рынка - РИА Новости, 26.06.2026
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21:00 26.06.2026 (обновлено: 21:01 26.06.2026)
Экономике Армении предрекли крах из-за потери российского рынка

Экономист Саркисян: потеря российского рынка приведет к краху экономики Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Наири Саркисян считает, что потеря армянскими аграриями российского рынка может привести к краху экономики Армении.
  • Последствиями могут стать рост безработицы, снижение заработной платы и социальное сопротивление.
ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Долговременная потеря армянскими аграриями российского рынка приведет к краху экономики Армении, считает экономист Наири Саркисян.
«
"Если не дай Бог это (проблемы с поставками в РФ агропродукции - ред.) затянется, мы станем свидетелями краха экономики... Мы увидим, как рушится сельское хозяйство. За этим последует индустрия сельхозпереработки, затем взаимосвязанные компании-поставщики. Цепной реакцией это окажет влияние на всю экономику", - заявил Саркисян журналистам.
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По его словам, следствием этого станут рост безработицы, массовое снижение заработной платы или ее полная невыплата. "К чему это приведет? К крупному социальному сопротивлению", - заявил эксперт.
Ранее Россельхознадзор заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию.
Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
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ЭкономикаАрменияРоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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