МИД России не считает поведение Армении добросовестным членством в ЕАЭС

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"По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза - лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.