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МИД России не считает поведение Армении добросовестным членством в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2026
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14:59 26.06.2026 (обновлено: 15:08 26.06.2026)
МИД России не считает поведение Армении добросовестным членством в ЕАЭС

Захарова: поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.
  • Она напомнила, что Армения приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз и избрала курс сближения с ЕС, при этом заявляя о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса вступления в Евросоюз, республика избрала курс сближения с этим объединением и, между тем, заявляла о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС.
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"По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза - лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.

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