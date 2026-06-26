МИД России не считает поведение Армении добросовестным членством в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.
- Она напомнила, что Армения приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз и избрала курс сближения с ЕС, при этом заявляя о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза - лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.