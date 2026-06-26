Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

С 21 по 27 мая представители ведомства проводили проверку рыбоперерабатывающих предприятий в республике, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. Половина комбинатов отказались допустить российских специалистов, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. По ее итогам к поставкам допустили только ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс".