Рейтинг@Mail.ru
Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 26.06.2026 (обновлено: 11:19 26.06.2026)
Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

Россельхознадзор полностью ограничил поставки рыбы из Армении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Продажа рыбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор приостановил импорт всей рыбы из Армении.
  • Сейчас Ереван ведет работу по обеспечению безопасности продукции, предназначенной для поставок в Россию.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россельхознадзор приостановил импорт всей рыбной продукции из Армении.
С 21 по 27 мая представители ведомства проводили проверку рыбоперерабатывающих предприятий в республике, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. Половина комбинатов отказались допустить российских специалистов, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. По ее итогам к поставкам допустили только ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс".
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Глава ЦБ Армении предупредил о потерях от ограничений на экспорт в Россию
17 июня, 01:19
"В их отношении ввели режим усиленного лабораторного контроля. Впоследствии <...> был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий", — заявил регулятор.
Сейчас армянская сторона ведет работу по обеспечению безопасности рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок, отметили в Россельхознадзоре.
С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Унизить русских: ЕС подарит Армении огромное богатство за разрыв с Россией
10 июня, 08:00
 
АрменияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В миреЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала