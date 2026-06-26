Генсек СНГ прокомментировал возможный выход Армении из Содружества

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения остается в составе СНГ, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент страна не собирается выходить из ЕАЭС.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армения остается в составе Содружества Независимых Государств, речи о ее возможном выходе из организации вообще не идет, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Ближнее Зарубежье "Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян заявил, что они не собираются выходить из ЕАЭС на данный момент. Про СНГ вообще речи не идет. Они остаются у нас в составе", - рассказал он Sputnik

По словам Лебедева, сегодня на Экономическом совете СНГ в Москве присутствовал полномочный представитель Армении при уставных органах организации Размик Хумарян и подписал документы.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно