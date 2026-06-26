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Генсек СНГ прокомментировал возможный выход Армении из Содружества - РИА Новости, 26.06.2026
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14:23 26.06.2026
Генсек СНГ прокомментировал возможный выход Армении из Содружества

Генсек СНГ Лебедев: речи о выходе Армении из Содружества не идет

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения остается в составе СНГ, заявил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент страна не собирается выходить из ЕАЭС.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Армения остается в составе Содружества Независимых Государств, речи о ее возможном выходе из организации вообще не идет, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян заявил, что они не собираются выходить из ЕАЭС на данный момент. Про СНГ вообще речи не идет. Они остаются у нас в составе", - рассказал он Sputnik Ближнее Зарубежье.
По словам Лебедева, сегодня на Экономическом совете СНГ в Москве присутствовал полномочный представитель Армении при уставных органах организации Размик Хумарян и подписал документы.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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2 июня, 12:18
 
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