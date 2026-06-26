В МИД рассказали о ситуации с заявкой России на расширение шельфа в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена.

Основная часть положительных рекомендаций по шельфу уже принята комиссией ООН.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом", - сказал он.

По словам Мусихина, основная часть положительных рекомендаций по шельфу уже принята комиссией ООН

"Большая часть нашей заявки утверждена", - сказал он.

Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).

В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.