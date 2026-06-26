Алиханов в Архангельской области оценил меры поддержки кораблестроения

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Архангельскую область побывал на предприятии "Севмаш" и обсудил меры поддержки кораблестроения в России, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

Руководитель федерального ведомства в рамках рабочей поездки в Архангельскую область посетил одну из крупнейших судоверфей России, ознакомился с мощностями предприятия и результатами реализации инвестиционных проектов.

"За последние три года мы почти 3 миллиарда рублей различных мер поддержки по линии Минпромторга оказали региону. В отрасли кораблестроения крайне важно обеспечивать заказ не только для "Севмаша", но и других предприятий", – сказал министр промышленности и торговли РФ, слова которого приводятся в сообщении.

Глава ведомства пояснил, что власти РФ с руководителями заводов обсуждают, что можно дополнительно сделать, чтобы обеспечить предприятия заказами. Еще один вопрос – инфраструктура и развитие в рамках госпрограммы ОПК. По словам Алиханова, сейчас по поручению президента готовится ее новая редакция на десятилетний период. Северные верфи для поддержания обороноспособности критически важны.

Северное машиностроительное предприятие – единственная верфь России, осуществляющая весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

В ходе посещения главного эллинга генеральный директор предприятия ОСК "Севмаш" Михаил Будниченко рассказал о перспективах развития и загрузки завода, текущих задачах по выполнению государственного оборонзаказа и его перспективах, а также о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству передаточного плавучего дока АО "ПО "Севмаш" грузоподъемностью 25 тысяч тонн, который реализуется в рамках доковой программы АО "ОСК" госпрограммы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

На предприятии строятся две линейки атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", завершаются ремонт и модернизация корабля проекта 11442М, выполняются гражданские заказы. С 2012 года предприятие передало в состав ВМФ 14 атомных подводных лодок 4-го поколения, еще несколько современных кораблей находятся на разных стадиях строительства.

В рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК, на "Севмаше" обновляются цехи, закупается новая техника, оборудование, созданы специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ 4-го и будущих поколений. Все эти меры направлены на сокращение сроков строительства кораблей.

Также во время посещения "Севмаша" Алиханов вместе с губернатором Александром Цыбульским и главой Северодвинска Игорем Арсентьевым обсудили вопросы подготовки кадров для судостроительных предприятий, так как производство нуждается в постоянном притоке специалистов.

По словам губернатора региона, в области выстроена непрерывная траектория подготовки кадров: от школы до трудоустройства, от профориентации до осознанного выбора профессии.