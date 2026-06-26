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Режим ЧС в Крыму упростит ряд бюрократических процедур, заявил Аксенов - РИА Новости, 26.06.2026
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16:58 26.06.2026 (обновлено: 17:18 26.06.2026)
Режим ЧС в Крыму упростит ряд бюрократических процедур, заявил Аксенов

Аксенов: режим ЧС в Крыму позволит упростить ряд бюрократических процед

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации.
  • Режим ЧС позволит упростить бюрократические процедуры и согласования, например, в закупке генераторов и топлива, проведении аварийно-восстановительных работ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Введенный в Крыму режим ЧС позволит упростить ряд бюрократических процедур и согласований, в частности, в закупке генераторов и топлива, проведении аварийно-восстановительных работ, снабжении всем необходимым объектов жизнеобеспечения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе в пятницу для упорядочения вопросов экономического характера, сообщил ранее Аксенов.
"Отмечу, что режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление (например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее). Таким образом, появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований", - написал Аксенов в своем канале в "Макс".
Также возможно изменение условий контрактов по госзакупкам в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ или их расторжение, отметил глава республики.
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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