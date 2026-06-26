Режим ЧС в Крыму упростит ряд бюрократических процедур, заявил Аксенов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации.
- Режим ЧС позволит упростить бюрократические процедуры и согласования, например, в закупке генераторов и топлива, проведении аварийно-восстановительных работ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Введенный в Крыму режим ЧС позволит упростить ряд бюрократических процедур и согласований, в частности, в закупке генераторов и топлива, проведении аварийно-восстановительных работ, снабжении всем необходимым объектов жизнеобеспечения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе в пятницу для упорядочения вопросов экономического характера, сообщил ранее Аксенов.
"Отмечу, что режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление (например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее). Таким образом, появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований", - написал Аксенов в своем канале в "Макс".
Также возможно изменение условий контрактов по госзакупкам в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ или их расторжение, отметил глава республики.