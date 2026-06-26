Режим ЧС в Крыму упростит ряд бюрократических процедур, заявил Аксенов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Введенный в Крыму режим ЧС позволит упростить ряд бюрократических процедур и согласований, в частности, в закупке генераторов и топлива, проведении аварийно-восстановительных работ, снабжении всем необходимым объектов жизнеобеспечения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.