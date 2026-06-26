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Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува "Имени жертв УПА*" - РИА Новости, 26.06.2026
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22:21 26.06.2026
Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува "Имени жертв УПА*"

Сикорский: аэропорт Жешува следовало назвать "Имени жертв УПА"

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт в Жешуве.
  • Сикорский выступил с идеей назвать аэропорт Жешува "Имени жертв УПА*".
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Аэропорт польского Жешува, через который на Украину поставляется более 90% западной военной помощи, следовало назвать "Имени жертв УПА*", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом "Имени жертв УПА*", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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