Кумпилов доложил Чернышенко о реализации ключевых проектов развития Адыгеи

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко о реализации ключевых проектов развития республики в сферах туризма, образования, спорта и социальной инфраструктуры.

"Доложил о результатах выполнения госпрограмм, проектов "Единой России", национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья". Эта работа дает свои результаты. У нас обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования, снижается доля школьников, обучающихся во вторую смену. Для этого с 2019 года построено 12 новых школ и 18 детских садов, а также четыре пристройки к детсадам", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, в регионе усилили работу по модернизации социальной инфраструктуры. Создают условия для детского образования, занятий спортом, развития творческих способностей. На данный момент по итогам единого госэкзамена в республике отмечено 13 стобалльников, показавших 14 стобалльных результатов. При этом и средний балл по результатам ЕГЭ – выше прошлогоднего.

Что касается организации летнего оздоровительного отдыха, в Адыгеи традиционно загородные лагеря принимают детей не только из республики, но и из других субъектов и новых регионов страны, в том числе подшефной Херсонской области.

Помимо этого, Кумпилов доложил о развитии туристического потенциала региона. Благодаря профильному нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в республике увеличен номерной фонд. В два раза выросли налоговые поступления в бюджет региона. Рассмотрели вопросы реализации проектов "Лагонаки" и "Дегуакская поляна". Расширяют возможности для активного и экологического туризма. По оценке главы Адыгеи, хороший эффект дает событийный туризм. Продолжают также работу по повышению качества туристических услуг и формированию новых маршрутов, способствующих увеличению потока гостей в республику. Согласно данным мобильных операторов, он составил 1 миллион человек с ростом 17% по итогам 2025 года.

Глава республики указал, что отдельно обсудили развитие спортивной инфраструктуры, создание новых возможностей для занятий физической культурой и спортом, реализацию проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Эта работа ведется в том числе благодаря реализации госпрограммы "Спорт России". Еще одной темой встречи также стали вопросы развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для повышения качества жизни населения.