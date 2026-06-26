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Администрация Трампа попросила OpenAI ограничить релиз GPT-5.6, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2026
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03:30 26.06.2026
Администрация Трампа попросила OpenAI ограничить релиз GPT-5.6, пишут СМИ

Axios: администрация Трампа попросила OpenAI ограничить выпуск релиза GPT-5.6

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа попросила компанию OpenAI ограничить доступ к модели GPT-5.6 из соображений безопасности.
  • Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсудил GPT-5.6 с министром торговли Говардом Латником, который хотел убедиться, что все профильные ведомства протестировали и одобрили модель.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа попросила компанию OpenAI ограничить выпуск своей следующей модели GPT-5.6 из соображений безопасности, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа попросила OpenAI ограничить доступ к своей следующей модели GPT-5.6 небольшой группой одобренных правительством партнеров до более широкого релиза, сославшись на соображения безопасности", - говорится в сообщении.
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По информации издания, OpenAI заранее взаимодействовала с администрацией по вопросу релиза модели и дала возможность Белому дому оценить возможности GPT-5.6 .
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"Как стало известно Axios, (генеральный директор OpenAI Сэм) Альтман в среду обсудил GPT-5.6 с министром торговли Говардом Латником. Латник хотел убедиться, что все профильные ведомства протестировали и одобрили модель", - отмечает издание.
Ранее администрация Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан.
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