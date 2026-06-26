Роскачество рассказало, какие абрикосы опасны для употребления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повреждения на кожице абрикосов могут стать путем попадания микробов, бактерий и спор плесени в мякоть, что делает фрукт потенциально опасным для употребления.
- Абрикосы со сморщенной кожицей или слишком мягкие плоды лучше избегать, так как это признаки неправильного хранения или перезрелости.
- При выборе абрикосов стоит учитывать сорт и обращать внимание на цвет мякоти, а также избегать плодов с помятыми боками, темными или зелеными пятнами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится опасным для употребления, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Нежелательно приобретать абрикосы с повреждениями кожицы - трещинами или проколами. Через повреждения в мякоть могут попасть микробы, бактерии или споры плесени, что делает фрукт потенциально опасным для употребления", - говорится в сообщении.
В Роскачестве посоветовали также отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей - это признак слишком долгого хранения, из-за чего они потеряли часть влаги.
Кроме того, при покупке стоит избегать слишком мягких плодов - по словам экспертов, они уже перезрели. Если абрикос, наоборот, слишком твердый, то это свидетельствует о незрелости.
"Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности. Потемнение кожицы и мякоти может сигнализировать, что плод начал портиться, а зеленоватые вкрапления могут говорить о том, что фрукт сорван слишком рано, и он уже не дозреет", - добавили эксперты организации.
Помимо этого, по их словам, при выборе абрикосов стоит учитывать сорт. В зависимости от него у плодов может быть либо желтая, либо светло-желтая мякоть.
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