Роскачество рассказало, какие абрикосы опасны для употребления

Краткий пересказ от РИА ИИ Повреждения на кожице абрикосов могут стать путем попадания микробов, бактерий и спор плесени в мякоть, что делает фрукт потенциально опасным для употребления.

Абрикосы со сморщенной кожицей или слишком мягкие плоды лучше избегать, так как это признаки неправильного хранения или перезрелости.

При выборе абрикосов стоит учитывать сорт и обращать внимание на цвет мякоти, а также избегать плодов с помятыми боками, темными или зелеными пятнами.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится опасным для употребления, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Нежелательно приобретать абрикосы с повреждениями кожицы - трещинами или проколами. Через повреждения в мякоть могут попасть микробы, бактерии или споры плесени, что делает фрукт потенциально опасным для употребления", - говорится в сообщении.

Роскачестве посоветовали также отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей - это признак слишком долгого хранения, из-за чего они потеряли часть влаги.

Кроме того, при покупке стоит избегать слишком мягких плодов - по словам экспертов, они уже перезрели. Если абрикос, наоборот, слишком твердый, то это свидетельствует о незрелости.

"Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности. Потемнение кожицы и мякоти может сигнализировать, что плод начал портиться, а зеленоватые вкрапления могут говорить о том, что фрукт сорван слишком рано, и он уже не дозреет", - добавили эксперты организации.