Зорькин заявил о недопустимости генетического редактирования людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что генетическое редактирование человека подрывает конституционный принцип равенства, если это не связано с лечением людей.

Зорькин подчеркнул необходимость установления «абсолютных красных линий» в применении новейших технологий, включая генетическое редактирование.

По словам Зорькина, применение генетического редактирования для лечения людей должно быть исключено из «красных линий».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Генетическое редактирование человека подрывает конституционный принцип равенства, если это не связано с лечением людей, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Зорькин в четверг выступил с лекцией "Тернистый путь к цивилизации права" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Развивая образы античной мифологии, нам надо, пока не стало окончательно поздно… отыскать своего рода нить Ариадны, еще пока цифровой и биотехнологический лабиринт не превратился в тупик с Минотавром ничем не обузданного искусственного интеллекта в его конце. А для этого необходимо установить… абсолютные красные линии", - сказал Зорькин.

По его словам, одна из таких красных линий касается применения новейших технологий для так называемого совершенствования природы человека путем генетического редактирования.

"Подобные манипуляции с природой человека, создающие искусственные различия между людьми... самым очевидным образом подрывают конституционный принцип равенства", - заявил Зорькин.

При этом, по его оценке, необходимо учитывать, что соответствующие технологии могут применяться и для лечения людей.

"Очевидно, что на эту сферу красные линии не должны распространяться", - отметил Зорькин.