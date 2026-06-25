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Зорькин заявил о недопустимости генетического редактирования людей - РИА Новости, 25.06.2026
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13:16 25.06.2026
Зорькин заявил о недопустимости генетического редактирования людей

Зорькин: генетическое редактирование человека подрывает принцип равенства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что генетическое редактирование человека подрывает конституционный принцип равенства, если это не связано с лечением людей.
  • Зорькин подчеркнул необходимость установления «абсолютных красных линий» в применении новейших технологий, включая генетическое редактирование.
  • По словам Зорькина, применение генетического редактирования для лечения людей должно быть исключено из «красных линий».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Генетическое редактирование человека подрывает конституционный принцип равенства, если это не связано с лечением людей, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Зорькин в четверг выступил с лекцией "Тернистый путь к цивилизации права" на Петербургском международном юридическом форуме.
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"Развивая образы античной мифологии, нам надо, пока не стало окончательно поздно… отыскать своего рода нить Ариадны, еще пока цифровой и биотехнологический лабиринт не превратился в тупик с Минотавром ничем не обузданного искусственного интеллекта в его конце. А для этого необходимо установить… абсолютные красные линии", - сказал Зорькин.
По его словам, одна из таких красных линий касается применения новейших технологий для так называемого совершенствования природы человека путем генетического редактирования.
"Подобные манипуляции с природой человека, создающие искусственные различия между людьми... самым очевидным образом подрывают конституционный принцип равенства", - заявил Зорькин.
При этом, по его оценке, необходимо учитывать, что соответствующие технологии могут применяться и для лечения людей.
"Очевидно, что на эту сферу красные линии не должны распространяться", - отметил Зорькин.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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