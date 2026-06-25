Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская армия создала «зону отчуждения» на входе в Красный Лиман.
- Ширина «зоны отчуждения» составляет от 0,7 до 1,5 километров и представляет собой участок выпиленного леса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинская армия создала "зону отчуждения" шириной от 0,7 до 1,5 километров на входе в Красный Лиман, рассказал командир штурмовой роты группировки "Запад" с позывным Гавр.
"Врагом была сделана "зона отчуждения" от 700 до 1,5 километров выпиленного леса, что являлось основной сложностью при заходе в Лиман", - сказал командир на видео Минобороны РФ.