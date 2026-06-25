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ВСУ создали "зону отчуждения" на входе в Красный Лиман - РИА Новости, 25.06.2026
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14:04 25.06.2026 (обновлено: 21:19 25.06.2026)
ВСУ создали "зону отчуждения" на входе в Красный Лиман

Командир роты Гавр: ВСУ создали "зону отчуждения" на входе в Красный Лиман

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская армия создала «зону отчуждения» на входе в Красный Лиман.
  • Ширина «зоны отчуждения» составляет от 0,7 до 1,5 километров и представляет собой участок выпиленного леса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинская армия создала "зону отчуждения" шириной от 0,7 до 1,5 километров на входе в Красный Лиман, рассказал командир штурмовой роты группировки "Запад" с позывным Гавр.
"Врагом была сделана "зона отчуждения" от 700 до 1,5 километров выпиленного леса, что являлось основной сложностью при заходе в Лиман", - сказал командир на видео Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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