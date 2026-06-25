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Очевидец рассказал, какие здание рухнули из-за землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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08:53 25.06.2026 (обновлено: 08:56 25.06.2026)
Очевидец рассказал, какие здание рухнули из-за землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле при землетрясении рухнуло много самостроя

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле
Землетрясение в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каракасе капитальные дома выдержали землетрясение, в то время как лачуги и здания с нарушениями при строительстве рухнули.
  • Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы после серии землетрясений, зафиксированных в нескольких штатах.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Капитальные дома в Каракасе выдержали землетрясение, лачуги и здания с нарушениями при строительстве рухнули, рассказал РИА Новости очевидец.
"Дом, где мы живем, выдержал землетрясение. Ущерб минимальный. Обвалилось много "чабол" (самостроев – ред.) и домов, где, видимо, нарушались правила строительства", - сообщил он.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
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В миреВенесуэлаКаракасМиранда (Венесуэла)Землетрясение в Венесуэле
 
 
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