Очевидец рассказал, какие здание рухнули из-за землетрясения в Венесуэле

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Капитальные дома в Каракасе выдержали землетрясение, лачуги и здания с нарушениями при строительстве рухнули, рассказал РИА Новости очевидец.

"Дом, где мы живем, выдержал землетрясение. Ущерб минимальный. Обвалилось много "чабол" (самостроев – ред.) и домов, где, видимо, нарушались правила строительства", - сообщил он.