Очевидец рассказал, какие здание рухнули из-за землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе капитальные дома выдержали землетрясение, в то время как лачуги и здания с нарушениями при строительстве рухнули.
- Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы после серии землетрясений, зафиксированных в нескольких штатах.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Капитальные дома в Каракасе выдержали землетрясение, лачуги и здания с нарушениями при строительстве рухнули, рассказал РИА Новости очевидец.
"Дом, где мы живем, выдержал землетрясение. Ущерб минимальный. Обвалилось много "чабол" (самостроев – ред.) и домов, где, видимо, нарушались правила строительства", - сообщил он.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.