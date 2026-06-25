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Зюганов назвал Ножкина своим другом - РИА Новости, 25.06.2026
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11:56 25.06.2026 (обновлено: 12:46 25.06.2026)
Зюганов назвал Ножкина своим другом

Геннадий Зюганов назвал Михаила Ножкина своим другом и патриотом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом.
  • Прощание с Михаилом Ножкиным проходит в Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, после чего артиста кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.
  • Зюганов вспомнил активную позицию Ножкина в возрождении патриотических культурных традиций и его участие в различных мероприятиях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал народного артиста РСФСР Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом, а также вспомнил активную позицию актера в возрождении патриотических культурных традиций.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. Прощание с ним проходит в четверг в Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Позже артист будет кремирован и захоронен на Ваганьковском кладбище.
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"Михаил Иванович был моим большим другом. Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот", - сказал Зюганов журналистам, посетив церемонию.
По его словам, Ножкин отличался повышенной требовательностью к настоящим патриотам, а его громкий грозный голос был всегда слышен. Зюганов вспомнил, как пригласил артиста на свою выборную кампанию и тот выступал с патриотическими песнями, в том числе своими, на больших площадях, несмотря на непогоду.
"Когда они вчетвером пришли ко мне – (Василий) Лановой, (Юрий) Соломин, (Александр) Михайлов и Ножкин - попросили обратиться к президенту, чтобы накануне Дня Победы были большие патриотические празднества, концерты в Кремлевском дворце. Надо отдать должное, президент поддержал сразу, и они во главе "Бессмертного полка" возрождали ту традицию, которая нам всем нужна, и она спасительна", - подчеркнул Зюганов.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
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