Зюганов назвал Ножкина своим другом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом.
- Прощание с Михаилом Ножкиным проходит в Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, после чего артиста кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.
- Зюганов вспомнил активную позицию Ножкина в возрождении патриотических культурных традиций и его участие в различных мероприятиях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал народного артиста РСФСР Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом, а также вспомнил активную позицию актера в возрождении патриотических культурных традиций.
"Михаил Иванович был моим большим другом. Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот", - сказал Зюганов журналистам, посетив церемонию.
По его словам, Ножкин отличался повышенной требовательностью к настоящим патриотам, а его громкий грозный голос был всегда слышен. Зюганов вспомнил, как пригласил артиста на свою выборную кампанию и тот выступал с патриотическими песнями, в том числе своими, на больших площадях, несмотря на непогоду.
"Когда они вчетвером пришли ко мне – (Василий) Лановой, (Юрий) Соломин, (Александр) Михайлов и Ножкин - попросили обратиться к президенту, чтобы накануне Дня Победы были большие патриотические празднества, концерты в Кремлевском дворце. Надо отдать должное, президент поддержал сразу, и они во главе "Бессмертного полка" возрождали ту традицию, которая нам всем нужна, и она спасительна", - подчеркнул Зюганов.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.