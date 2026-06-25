Зюганов назвал Ножкина своим другом

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом.

Прощание с Михаилом Ножкиным проходит в Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, после чего артиста кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.

Зюганов вспомнил активную позицию Ножкина в возрождении патриотических культурных традиций и его участие в различных мероприятиях.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал народного артиста РСФСР Михаила Ножкина своим другом, бойцом и патриотом, а также вспомнил активную позицию актера в возрождении патриотических культурных традиций.

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. Прощание с ним проходит в четверг в Москве в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Позже артист будет кремирован и захоронен на Ваганьковском кладбище.

"Михаил Иванович был моим большим другом. Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот", - сказал Зюганов журналистам, посетив церемонию.

По его словам, Ножкин отличался повышенной требовательностью к настоящим патриотам, а его громкий грозный голос был всегда слышен. Зюганов вспомнил, как пригласил артиста на свою выборную кампанию и тот выступал с патриотическими песнями, в том числе своими, на больших площадях, несмотря на непогоду.

"Когда они вчетвером пришли ко мне – (Василий) Лановой, (Юрий) Соломин, (Александр) Михайлов и Ножкин - попросили обратиться к президенту, чтобы накануне Дня Победы были большие патриотические празднества, концерты в Кремлевском дворце. Надо отдать должное, президент поддержал сразу, и они во главе "Бессмертного полка" возрождали ту традицию, которая нам всем нужна, и она спасительна", - подчеркнул Зюганов.