Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В мае глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут быть по 6-8 часов в сутки.