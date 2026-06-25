Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 25.06.2026
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

Министр энергетики Украины Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме.
  • Шмыгаль заявил, что независимо от того, будут ли продолжаться боевые действия, эта зима будет тяжелой.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
"Не важно, будет ли это "военная" зима, или боевые действия прекратятся, эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", - заявил Шмыгаль в ходе выступления на международной конференции по Украине Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) в польском Гданьске.
Фрагмент выступления Шмыгаля опубликовал украинский портал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В мае глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут быть по 6-8 часов в сутки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Запад выделит Киеву 375 миллионов евро на энергетику, утверждает Шмыгаль
Вчера, 10:56
 
В миреУкраинаГданьскДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала