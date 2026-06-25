Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме.
- Шмыгаль заявил, что независимо от того, будут ли продолжаться боевые действия, эта зима будет тяжелой.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
Фрагмент выступления Шмыгаля опубликовал украинский портал "Новости.Live" в своем Telegram-канале.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В мае глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут быть по 6-8 часов в сутки.