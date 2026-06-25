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Журова призвала МОК обязать федерации допустить российских атлетов - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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10:32 25.06.2026
Журова призвала МОК обязать федерации допустить российских атлетов

Журова считает, что МОК должен обязать федерации допустить российских атлетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что МОК должен обязать спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным турнирам.
  • Сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
  • Журова выразила сомнения в том, что МОК сможет быть достаточно авторитетным для того, чтобы обязать все федерации допустить спортсменов к соревнованиям.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) должен обязать спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным турнирам, заявила РИА Новости двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Не уверена в том, что МОК пойдет на то, чтобы допускать спортсменов к Олимпийским играм вне отборов. Например, в России есть потрясающие спортсмены в легкой атлетике, они показывают невероятные результаты, но международная федерация не допускает их к соревнованиям. Таким образом, отбор они не проходят, несмотря на то, что устанавливают рекорды мира. То есть МОК должен пойти дальше и обязать своим решением все федерации допустить спортсменов. И тут возникает вопрос: сможет ли МОК быть настолько авторитетен?" - сказала Журова
"Иначе получится так, что федерации живут сами по себе и, более того, диктуют МОК условия, как спортсмены будут попадать на Олимпиаду. То есть сейчас МОК нужно сделать и второй важный шаг: обязать допустить спортсменов на международные соревнования. Иначе, несмотря на красивые и громкие заявления, сильнейших атлетов на Олимпиаде может не оказаться", - добавила она.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Журова: Ковентри понимает, что на Олимпиаде должны выступать сильнейшие
24 июня, 20:34
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Светлана ЖуроваГосдума РФСпортРоссия
 
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