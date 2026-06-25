Журова призвала МОК обязать федерации допустить российских атлетов

"Не уверена в том, что МОК пойдет на то, чтобы допускать спортсменов к Олимпийским играм вне отборов. Например, в России есть потрясающие спортсмены в легкой атлетике, они показывают невероятные результаты, но международная федерация не допускает их к соревнованиям. Таким образом, отбор они не проходят, несмотря на то, что устанавливают рекорды мира. То есть МОК должен пойти дальше и обязать своим решением все федерации допустить спортсменов. И тут возникает вопрос: сможет ли МОК быть настолько авторитетен?" - сказала Журова