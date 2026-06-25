Журова призвала МОК обязать федерации допустить российских атлетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что МОК должен обязать спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным турнирам.
- Сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
- Журова выразила сомнения в том, что МОК сможет быть достаточно авторитетным для того, чтобы обязать все федерации допустить спортсменов к соревнованиям.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) должен обязать спортивные федерации допустить российских спортсменов к международным турнирам, заявила РИА Новости двукратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Не уверена в том, что МОК пойдет на то, чтобы допускать спортсменов к Олимпийским играм вне отборов. Например, в России есть потрясающие спортсмены в легкой атлетике, они показывают невероятные результаты, но международная федерация не допускает их к соревнованиям. Таким образом, отбор они не проходят, несмотря на то, что устанавливают рекорды мира. То есть МОК должен пойти дальше и обязать своим решением все федерации допустить спортсменов. И тут возникает вопрос: сможет ли МОК быть настолько авторитетен?" - сказала Журова
"Иначе получится так, что федерации живут сами по себе и, более того, диктуют МОК условия, как спортсмены будут попадать на Олимпиаду. То есть сейчас МОК нужно сделать и второй важный шаг: обязать допустить спортсменов на международные соревнования. Иначе, несмотря на красивые и громкие заявления, сильнейших атлетов на Олимпиаде может не оказаться", - добавила она.