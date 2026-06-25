В Каракасе люди боятся возвращаться в дома, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
- По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате землетрясения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Люди в Каракасе боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает телеканал CNN.
"Люди боятся возвращаться в здания и дома, опасаясь повторных толчков", - приводит телеканал слова журналистки Норис Сото.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.