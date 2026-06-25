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В Каракасе люди боятся возвращаться в дома, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2026
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09:34 25.06.2026
В Каракасе люди боятся возвращаться в дома, пишут СМИ

CNN: жители Каракаса боятся возвращаться в дома после землетрясения

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
  • По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате землетрясения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Люди в Каракасе боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает телеканал CNN.
"Люди боятся возвращаться в здания и дома, опасаясь повторных толчков", - приводит телеканал слова журналистки Норис Сото.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
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В миреВенесуэлаКаракасСШАЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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