Жирков подрался во время матча любительской лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков подрался во время матча любительской футбольной лиги AFL между командами «Новая Рига» и «Медил».
- Жирков получил красную карточку после того, как ударил футболиста команды-соперника по лицу в ответ на удар по ногам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков подрался во время матча любительской футбольной лиги AFL.
Инцидент произошел в субботу в матче между командами "Новая Рига", за которую сыграл Жирков, и "Медил". На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего бывший защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу.
После этого завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента Жирков получил красную карточку. При этом в той игре он забил гол, а его команда одержала победу со счетом 2:1.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за московское "Динамо" с 2013 по 2015 год.
В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста. С января по июнь экс-защитник входил с тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".