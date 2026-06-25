Краткий пересказ от РИА ИИ На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1 под действием корональной дыры на Солнце.

По сообщению лаборатории, июнь проходит по умеренному графику: за месяц было четыре дня с магнитными бурями, до пиков XXI века пока далеко.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле под действием корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около трех часов назад", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что причиной бури является быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры на Солнце. Как указали ученые, буря уже вряд ли станет сильнее.