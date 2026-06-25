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На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 25.06.2026
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Наука
 
09:39 25.06.2026 (обновлено: 09:40 25.06.2026)
На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1

© NASAИзображение обширной корональной дыры на Солнце
Изображение обширной корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© NASA
Изображение обширной корональной дыры на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1 под действием корональной дыры на Солнце.
  • По сообщению лаборатории, июнь проходит по умеренному графику: за месяц было четыре дня с магнитными бурями, до пиков XXI века пока далеко.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле под действием корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около трех часов назад", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что причиной бури является быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры на Солнце. Как указали ученые, буря уже вряд ли станет сильнее.
"Июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было четыре дня с магнитными бурями. До пиков XXI века пока далеко", - рассказали в лаборатории.
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