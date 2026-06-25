В двух разных точках мира произошли сильные землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

На северо-востоке Японии мощность бедствия составила 6,9.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения.

По данным Национальной геологической службы США , магнитуда бедствия в латиноамериканской стране составила 7,2. За тем последовала вторая серия толчков мощностью 7,5.

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Повредились и полностью разрушились несколько зданий. Как сообщил источник РИА Новости, погибли три человека. Кроме того, есть пострадавшие, но их количество пока не уточняется.

Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Глубину оценили в 13 километров.

Объявлена угроза цунами.

По информации корреспондента РИА Новости, толчки магнитудой 6,9 зафиксировали и на северо-востоке Японии . При этом землетрясение ощущали в Токио.