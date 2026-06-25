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В двух разных точках мира произошли сильные землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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01:47 25.06.2026 (обновлено: 10:43 25.06.2026)

В двух разных точках мира произошли сильные землетрясения

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
  • На северо-востоке Японии мощность бедствия составила 6,9.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Венесуэле и Японии произошли сильные землетрясения.
По данным Национальной геологической службы США, магнитуда бедствия в латиноамериканской стране составила 7,2. За тем последовала вторая серия толчков мощностью 7,5.
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
1 из 7
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
2 из 7
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
3 из 7
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
4 из 7
© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 7
© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
6 из 7
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
1 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
2 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
3 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
4 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
6 из 7
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 7
Повредились и полностью разрушились несколько зданий. Как сообщил источник РИА Новости, погибли три человека. Кроме того, есть пострадавшие, но их количество пока не уточняется.
Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Глубину оценили в 13 километров.
Объявлена угроза цунами.
По информации корреспондента РИА Новости, толчки магнитудой 6,9 зафиксировали и на северо-востоке Японии. При этом землетрясение ощущали в Токио.
Очаг залегал на глубине 50 километров. В этом регионе об опасности цунами предупреждать не стали. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Вчера, 18:41
 
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